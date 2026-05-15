Oasi anti caldo, polizia multilingue e un campo da football americano adattato al calcio: Houston è pronta ai Mondiali

Houston: modifiche allo stadio e polizia multi-lingua

La città texana, ospiterà 5 gare della fase a gironi; a Houston verranno disputate: Germania-Curacao, Portogallo-Congo, Olanda-Svezia, Portogallo-Uzbekistan e Arabia Saudita-Capo Verde, oltre a un sedicesimo di finale e un ottavo di finale. Per preparasri al meglio, lo stadio, utilizzato normalmente per le gare di NFL, è stato ristrutturato il manto erboso e sono state rimosse delle tribune per dare più spazio al terreno di gioco, che è più grande rispetto a quello di football americano. "Abbiamo rimosso le tribune dai quattro angoli del campo-ha spiegato Hussain Naqi, direttore generale dell'NRG Park- liberando così spazio per i calci d'angolo e le rimesse laterali". Chris Canetti, presidente del comitato organizzatore locale ha dichiarato: "Con l'avvicinarsi dell'evento e la crescente attesa, vogliamo assicurarvi che Houston è pronta", e infatti, sono state installate delle vere e proprie oasi anti caldo, cioè dei corridoi freschi lungo i marciapiedi per offrire riparo ai tifosi dal caldo. Inoltre la polizia locale sarà dotata di dispositivi capaci di rilevare la lingua dei turisti e tradurre all'agente in inglese. A sua volta, l'agente parlerà in inglese e il tifoso potrà ascoltare la risposta nella sua lingua originale. Questi dispositivi, permetteranno agli agenti di 'parlare' in oltre 50 lingue diverse.