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De Ligt salta i Mondiali, il difensore olandese operato alla schiena

L'ex centrale della Juventus, oggi in forza al Manchester United, si è sottoposto ad un intervento correttivo
2 min
TagsDe LigtManchester UnitedMondiali 2026

Brutte notizie per il Manchester United e, soprattutto, per la nazionale olandese. Matthijs de Ligt salterà i prossimi Mondiali di calcio per via di un infortunio alla schiena. Il difensore orange è stato sottoposto ad un intervento correttivo "dopo aver lavorato diligentemente durante tutto il percorso di riabilitazione".

 

Mondiali 2026, forfait di de Ligt: l'ex Juve è stato operato alla schiena

Matthijs de Ligt, 26enne nazionale olandese, aveva iniziato alla grande questa stagione con la maglia del Manchester United, giocando ogni minuto di ogni partita di Premier League fino alla fine del mese di novembre. L'ex Juve è stato persino votato dai tifosi dei Red Devils come Giocatore del Mese di novembre, prima di essere fermato da problemi fisici per il resto dell'annata sportiva. Più serio del previsto l'infortunio alla schiena, che lo ha spinto ad operarsi per essere pronto in vista della nuova stagione. "Rimango più che mai determinato a rappresentare il Manchester United e a giocare di fronte ai nostri fantastici tifosi il prima possibile", ha aggiunto sui suoi canali social ufficiali il centrale classe '99, costretto a saltare i Mondiali in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

 

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