Caos Mondiali, incroci con la NBA: New York in tilt il 16 giugno

Cresce l'attesa in vista dei prossimi Mondiali di calcio, organizzati dalla FIFA dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Il 16 giugno , però, potrebbe essere un giorno molto particolare per la città di New York , già travolta da turisti e sportivi per la kermesse che vedrà protagoniste 48 nazionali. Il motivo? La possibile coincidenza con una partita dei Knicks , proprio nella serata che coinvolgerà Francia e Senegal .

Mondiali 2026, caos a New York il 16 giugno: preoccupa la possibile contemporaneità con la NBA

C'è chi la definisce sui social "una giornata memorabile" per la città di New York, ma non tutti saranno d'accordo all'eventuale contemporaneità di Francia-Senegal e gara 6 della serie della Eastern Conference che vedrebbe scendere in campo i New York Knicks. Traffico in tilt e migliaia di persone in strada, prima di favorire l'ingresso al MetlLife Stadium (per la partita di calcio) e al Madison Square Garden (per la palla a due del match delle NBA Finals). Uno scarto di poche ore tra l'inizio dei due eventi sportivi, che in America andranno in scena rispettivamente alle ore 15 (calcio) e alle 20:30 (basket). C'è preoccupazione per la gestione dell'ordine pubblico, con la "Grande Mela" che potrebbe andare in tilt nella giornata di martedì 16 giugno, tra tifosi che usciranno dallo stadio e altri che vorranno raggiungere lo storico impianto che ospita le gare casalinghe dei Knicks.