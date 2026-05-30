Dentro Trionda: come funziona il pallone connesso dei Mondiali 2026

Meno di due settimane separano il calcio mondiale dal fischio d’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026 , il primo torneo della storia a coinvolgere 48 nazionali e tre Paesi ospitanti: Stati Uniti, Canada e Messico. Accanto ai protagonisti in campo, però, ci sarà un altro elemento destinato a catturare l’attenzione degli addetti ai lavori: il nuovo pallone ufficiale Adidas, battezzato Trionda . Dopo il debutto della tecnologia connessa con Al Rihla ai Mondiali del Qatar 2022, la FIFA conferma la scelta di affidarsi a un pallone dotato di sensori avanzati . L’obiettivo è chiaro: fornire agli arbitri dati sempre più precisi e immediati per supportare le decisioni nelle situazioni più controverse. La tecnologia applicata al pallone rappresenta ormai un tassello fondamentale del calcio moderno. Non sostituisce il VAR, ma ne amplia le capacità , offrendo informazioni aggiuntive che possono fare la differenza nei momenti decisivi di una partita. In un torneo destinato a essere seguito da miliardi di persone in tutto il mondo, ogni dettaglio può contribuire a garantire maggiore trasparenza e correttezza sportiva.

Novanta minuti di ricarica per coprire fino a tre partite

Il cuore tecnologico di Trionda è costituito da un sensore integrato all’interno della struttura del pallone. Come qualsiasi dispositivo elettronico, necessita di energia per funzionare, ma la soluzione adottata dai progettisti punta su praticità ed efficienza. La ricarica avviene infatti tramite un sistema wireless dedicato, senza l’utilizzo di porte fisiche o connettori esterni. Bastano circa 90 minuti per completare il ciclo di alimentazione e garantire un’autonomia che può arrivare fino a sei ore di utilizzo continuativo. A rendere possibile questa durata interviene un sofisticato sistema di gestione energetica. Quando il pallone rimane fermo o viene collocato sugli appositi supporti a bordo campo, il sensore entra automaticamente in una modalità di ibernazione che riduce al minimo i consumi. In questo modo l’energia viene preservata per le fasi di gioco effettive, consentendo una copertura sufficiente per più incontri consecutivi senza necessità di ulteriori ricariche.

Sensori e dati in tempo reale per decisioni sempre più precise

La funzione principale del sistema integrato in Trionda è registrare con estrema precisione il momento esatto in cui il pallone viene toccato da un calciatore. Un’informazione apparentemente semplice che, in realtà, può rivelarsi decisiva in episodi complessi come fuorigioco millimetrici, gol fantasma o presunti falli all’interno dell’area di rigore. I dati raccolti vengono trasmessi in tempo reale sia all’arbitro sia alla Video Operation Room, il centro di controllo che supporta la direzione di gara attraverso il VAR. Grazie a questa comunicazione immediata, gli ufficiali di gara possono contare su un ulteriore livello di verifica tecnica nelle situazioni più delicate. L’obiettivo non è eliminare il giudizio umano, ma ridurre il margine di errore nelle decisioni che possono determinare l’esito di una partita. Per questo motivo il pallone connesso si candida a essere uno degli strumenti più importanti del Mondiale 2026, simbolo di un calcio sempre più orientato all’integrazione tra talento, spettacolo e innovazione tecnologica.