Gilmour salta il Mondiale: l'annuncio ufficiale della Scozia dopo l'infortunio

"Ci dispiace annunciare che l'infortunio al ginocchio subito da Billy Gilmour nella vittoria di oggi contro Curaçao lo escluderà dalla partecipazione al Mondiale. Siamo tutti con te, Billy". Con queste parole la nazionale scozzese ha annunciato il forfait obbligato del centrocampista del Napoli alla Coppa del Mondo dopo l'infortunio subìto nell'amichevole giocata e vinta 4-1 contro Curaçao. La notizia per Gilmour è un macigno perché arriva a circa due settimane dall'esordio della sua nazionle ai Mondiali, in programma il prossimo 14 giugno contro Haiti.

Il ct della Scozia: "Così è crudele per Gilmour"

Proprio in merito all'infortunio di Gilmour il ct della Scozia, Steve Clarke, ha dichiarato: "Sono davvero dispiaciuto per Billy perché ha avuto un ruolo centrale nel percorso di qualificazioni. Infortunarsi in questo momento è davvero crudele, siamo tutti al suo fianco. Lui sa che reputazione abbiamo della sua persona e del Gilmour giocatore, sono certo che avrà altre opportunità in futuro".

L'infortunio di Gilmour

A circa due settimane

oker di reti per la Scozia che, a Glasgow, ha battuto 4-1 CuraÃ§ao in un'amichevole che ha messo di fronte due delle 48 selezioni che parteciperanno al Mondiale in programma in Canada, Messico e Stati Uniti. Con il centrocampista del Napoli Gilmour in campo, ma sostituito al 42Â° del primo tempo per infortunio, e senza McTominay, la nazionale di casa Ã¨ andata sotto per la rete di Chong al 17Â°, ma poi ha sfruttato la superioritÃ numerica maturata al 38Â° per l'espulsione di Locadia, quindi si Ã¨ imposta grazie al gol di Curtis (46Â° del primo tempo, entrato in campo al posto di Gilmour), alla doppietta di Lawrence Shankland (59Â° e 64Â°) e al rigore realizzato da Christie all'81Â°. La Scozia fa parte del girone C con Brasile, Marocco e Haiti, mentre il CuraÃ§ao di Advocaat, alla prima storica partecipazione al Mondiale, Ã¨ inserito nel gruppo E insieme a Germania, Costa d'Avorio ed Ecuador.

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