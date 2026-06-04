Anche Topolino "partecipa" ai Mondiali di calcio 2026
In occasione dei Mondiali di Calcio, il numero di Topolino della settimana prossima sarà interamente dedicato alla kermesse sportiva, con una storia inedita e una bellissima cover a tema. Il numero 3681, disponibile dal 10 giugno in edicola e su Panini.it, si apre infatti con il primo episodio di Paperino in: FIFA World Cup, di Marco Nucci (autore del soggetto e della sceneggiatura) e Corrado Mastantuono (autore dei disegni). La storia, che proseguirà con altri quattro episodi nelle settimane successive, è introdotta da una splendida cover a tema World Cup realizzata da Andrea Freccero, che raffigura Paperino e Zio Paperone in vesti calcistiche, accanto alla tanto ambita Coppa del Mondo FIFA. Panini Comics inoltre ripropone Paperino ai Mondiali – il capolavoro calcistico di Romano Scarpa – in un nuovo volume della collana Topolino Gold. Un cult a fumetti, che parte dalle origini del calcio per approdare a Paperopoli, intrecciando tre sottotrame che vedono la famiglia dei Paperi alle prese con volti vecchi e nuovi.