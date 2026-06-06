Amichevoli pre-Mondiali: il Portogallo vince nonostante l'espulsione di Leao, Albania ko a sorpresa

Gonçalo Guedes e Bruno Fernandes regalano la vittoria al Portogallo di Roberto Martinez, in occasione del test match con il Cile, andato in scena all'Estádio Nacional do Jamor di Lisbona. Due reti nella ripresa per i lusitani, con un secondo tempo che ha visto le nazionali affrontarsi in dieci contro dieci, complici le espulsioni di Leao e Roman, immischiati in una rissa all'alba dell'intervallo. Agli ospiti non basta Cepeda al 92'. Bene anche la Romania, che ha la meglio sul Galles grazie ai gol di Coman e Rus, intervallati dalla marcatura di Brooks. Grande gioia per il Lussemburgo, con Sinani che vale un successo storico sul campo dell'Albania. 1-0 il finale. Non sbaglia anche Gibilterra, come dimostra il 4-1 inflitto alle Isole Cayman.

Germania, vittoria contro gli Usa: decide Sané

Si sblocca subito la gara tra Usa e Germania, con Kai Havertz che porta avanti gli ospiti al secondo minuto della prima frazione di gioco. Al 37', la risposta dei padroni di casa, con Antonee Robinson che pareggia i conti e fissa il parziale dell'1-1. In avvio di ripresa, ci pensa Leroy Sané a riportare in vantaggio la selezione teutonica, brava a finalizzare l'invenzione dello stesso Havertz al 57'. Doppio 1-1 al termine di Panama-Bosnia e Svizzeria-Australia: Ramos risponde a Katic, mentre il gol dell'ex Bologna Ndoye viene "annullato" da Yengi. In corso Bolivia-Scozia, Capo Verde-Bermuda e Inghilterra-Nuova Zelanda.