Il Brasile e la Roma in ansia per Wesley: si fa male in amichevole, scoppia a piangere, Mondiale a rischio

Il Brasile, e la Roma, sono in ansia per Wesley . Nell'amichevole tra il Brasile e l'Egitto, l'ultima prima del Mondiale, il terzino giallorosso, titolare tanto per Gasperini quanto per Ancelotti, ha chiesto il cambio dopo 15' per un fastidio muscolare all'inguine sinistro. Al suo posto Danilo.

Wesley in lacrime, ansia Mondiale

Quello che fa tremare il Brasile, e di conseguenza la Roma, è la reazione del giocatore: è scoppiato in lacrime in panchina, consolato da compagni e staff medico. Si legge su O Globo: "Visibilmente preoccupato per la possibilità di essere escluso dalla rosa per i Mondiali, Wesley è scoppiato in lacrime in panchina, ricevendo il sostegno dei compagni di squadra. Anche Rodrigo Lasmar, il medico della nazionale brasiliana, ha offerto conforto al terzino". Il Brasile ha giocato a Cleveland, nelle prossime ore l'esito degli esami. Dita incrociate