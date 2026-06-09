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Il Senegal e i rigidi controlli dopo lo sbarco negli Usa per i Mondiali: il video virale fa discutere

Le immagini dell'approdo della nazionale senegalese negli Stati Uniti alimentano una nuova polemica a pochi passi dalla competizione organizzata dalla FIFA
2 min
TagsMondiali 2026SenegalUsa

Nella settimana in cui si aprirà il sipario sulla nuova edizione dei Mondiali, scoppia un'altra polemica sui social. A far discutere, stavolta, è il video che vede protagonisti i calciatori del Senegal, appena sbarcati negli Stati Uniti per partecipare alla kermesse organizzata dalla FIFA di Gianni Infantino. Una volta atterrati, infatti, i componenti della nazionale senegalese sono stati accuratamente controllati dagli steward e dalle forze dell'ordine presenti in aeroporto, come da protocollo. Per molti, con modalità singolari.

 

Mondiali 2026, i rigidi controlli dopo lo sbarco del Senegal negli Usa: il video fa discutere

Tutti in fila dopo un lungo viaggio. Metal detector, controlli dalla testa ai piedi e poi il semaforo verde per entrare in aeroporto ed iniziare ufficiamente l'avventura Mondiale. È quanto è successo al Senegal e ciò che sta accadendo a tutte le nazionali che stanno atterrando negli Usa in queste ore, a pochi passi dal via della competizione. Un protocollo destinato a far discutere, con controlli ritenuti eccessivi dai più, non essendo abituati a vedere determinate immagini e modalità.

 

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