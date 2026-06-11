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Dove vedere Messico-Sudafrica, inaugurazione Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Si apre ufficialmente la nuova edizione del Mondiale, in campo una delle tre nazioni padrone di casa: tutte le info utili per seguire la partita inaugurale
TagsMondiali 2026MessicoSudafrica

Via ai Mondiali 2026. È il giorno di Messico-Sudafrica, partita inaugurale della competizione FIFA. Nella splendida cornice dello "Stadio Azteca", si apre il sipario sulla competizione più attesa. Grande curiosità per una delle nazionali padrone di casa, insieme a Stati Uniti e Canada, in un girone A che vede protagoniste anche Corea del Sud e Repubblica Ceca, impegnate domani nella loro gara d'esordio.

Messico-Sudafrica, l'orario della partita inaugurale del Mondiale

Taglio del nastro dei Mondiali 2026 previsto per oggi, giovedì 11 giugno, al "Mexico City Stadium" (o "Stadio Azteca") di Mexico City, con Messico-Sudafrica in programma alle ore 21 italiane. Prima del fischio d'inizio, spazio a una delle tre cerimonie d'apertura della competizione organizzata dalla FIFA di Gianni Infantino. Saranno una per ogni Paese ospitante.

Mondiali 2026, dove vedere Messico-Sudafrica in diretta tv

Messico-Sudafrica sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026, e in co-esclusiva su Rai Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Messico-Sudafrica, dove vedere in streaming la prima sfida dei Mondiali

Partita visibile live in streaming su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Servizio attivo gratuitamente sul portale della Rai. Potrete seguire in diretta la gara inaugurale dei Mondiali 2026 attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Aguirre e Broos

MESSICO (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Fidalgo, Lira, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones. CT: Aguirre.

A disposizione: 12 Acevedo, 13 Ochoa, 4 Alvarez, 15 Reyes, 20 M. Chavez, 7 Romo, 17 Pineda, 18 Vargas, 19 Mora, 24 L. Chavez, 10 Vega, 11 Gimenez, 14 Gonzalez, 21 Huerta, 22 Martinez.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Mbozaki, Okon, Modiba; Adams, Mokoena; Apollis, Mofokeng, Moremi; Foster. CT: Broos.

A disposizione: 16 Chaine, 22 Goss, 2 Matuludi, 3 Ndamane, 18 Kabini, 19 Sibisi, 24 Makhanya, 26 Cross, 5 Mbatha, 11 Zwane, 13 Sithole, 12 Maseko, 15 Rayners, 17 Makgopa, 25 Sebelebele.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Via ai Mondiali 2026. È il giorno di Messico-Sudafrica, partita inaugurale della competizione FIFA. Nella splendida cornice dello "Stadio Azteca", si apre il sipario sulla competizione più attesa. Grande curiosità per una delle nazionali padrone di casa, insieme a Stati Uniti e Canada, in un girone A che vede protagoniste anche Corea del Sud e Repubblica Ceca, impegnate domani nella loro gara d'esordio.

Messico-Sudafrica, l'orario della partita inaugurale del Mondiale

Taglio del nastro dei Mondiali 2026 previsto per oggi, giovedì 11 giugno, al "Mexico City Stadium" (o "Stadio Azteca") di Mexico City, con Messico-Sudafrica in programma alle ore 21 italiane. Prima del fischio d'inizio, spazio a una delle tre cerimonie d'apertura della competizione organizzata dalla FIFA di Gianni Infantino. Saranno una per ogni Paese ospitante.

Mondiali 2026, dove vedere Messico-Sudafrica in diretta tv

Messico-Sudafrica sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026, e in co-esclusiva su Rai Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

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Partita visibile live in streaming su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Servizio attivo gratuitamente sul portale della Rai. Potrete seguire in diretta la gara inaugurale dei Mondiali 2026 attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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