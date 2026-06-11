L’assurda storia del matematico “indovino” che ha sempre azzeccato la vincitrice dei Mondiali. E ora prevede che…

Era iniziato come un gioco per prendere in giro i colleghi che pensano di poter prevedere tutto con i numeri, ma gli si è rivoltato contro. Joachim Klement è laureato in matematica, ha un master in economia e finanza ma è diventato famoso a livello internazionale per aver inventato un modello statistico che ha predetto correttamente le ultime tre vincitrici del Mondiale . Nell’ordine, la “sua” Germania nel 2014, la Francia nel 2018 e l’Argentina nel 2022.

Per il matematico Klement l'Olanda vincerà i Mondiali

Fin qui tutto facile, se non fosse che per l’edizione 2026 si è superato: a vincere per Klement sarà l’Olanda. Non certo la favorita della vigilia. Il matematico tedesco ha ammesso apertamente che il modello spiega solo circa il 50% del risultato, mentre l’altra metà è dovuta alla pura fortuna.

Secondo le proiezioni, l’Olanda eliminerà la Francia nei quarti di finale, la Spagna in semifinale e il Portogallo in finale. Sarà un Mondiale che regalerà sorprese: il Brasile sarà eliminato agli ottavi per mano del Giappone. Il modello tiene conto di fattori come la dimensione della popolazione, il PIL pro capite, il ranking Fifa, il clima e gli elementi socioeconomici.