Cerimonia inaugurale Mondiali in tv: orario e dove vederla prima di Messico-Sudafrica 

Il primo Mondiale XXL con 48 squadre parte oggi. Messico-Sudafrica aprirà le danze della 23esima edizione della Coppa del Mondo , 96 anni dopo la prima nel 1930. Messi e Ronaldo all'ultimo atto, i ct debuttanti come Cannavaro, tre Paesi e 16 stadi, chi insegue il record di gol di Klose, le favorite e le scommesse: sono tante le curiosità, sarà un Mondiale tutto da vivere. La cerimonia d'apertura di oggi (giovedì 11 giugno) anticiperà di qualche minuto il fischio d'inizio della prima partita del torneo, di scena nello storico stadio Azteca.

A che ora la cerimonia d'apertura dei Mondiali

L'attesa sta per finire, poi il primo Mondiale itinerante tra Canada, Messico e Stati Uniti avvierà un'edizione ricca di sorprese. L'appuntamento è per questa sera alle 21 (ora italiana) con la prima sfida in calendario tra il Messico e il Sudafrica: per i padroni di casa è il terzo Mondiale da Paese ospitante dopo le edizioni del 1970 e del 1986, un record. Poco prima del fischio d'inizio del match, è previsto lo show della cerimonia inaugurale, indicativamente intorno alle 20:30.

Dove vedere la cerimonia dei Mondiali in tv

Dazn detiene i diritti televisivi esclusivi per i Mondiali 2026 e trasmetterà Messico-Sudafrica e la cerimonia inaugurale in tv e streaming previo abbonamento. La telecronaca della partita su Dazn sarà a cura di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. In alternativa, l'intero programma serale odierno verrà trasmesso anche dalla Rai in chiaro su Rai Uno e in streaming su Rai Play.