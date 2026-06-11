Mondiali 2026, scommesse per 158 miliardi: è record

Un volume globale di scommesse pari a 158 miliardi di euro, pari a circa 1,52 miliardi di euro per ognuna delle 104 partite: è questa la stima elaborata da Sportradar, società leader a livello globale nelle tecnologie sportive e nel monitoraggio delle scommesse, in vista dei Mondiali di calcio. Un numero di partite che rende quella che inizia oggi l’edizione più grande di sempre, motivo per cui la salvaguardia dell’integrità delle partite assume un’importanza ancora più rilevante e vedrà il contributo fondamentale dell’intelligenza artificiale.

Nelle proprie previsioni in vista dei Mondiali, inoltre, Sportradar ha indicato che l’1X2, l’Asian Handicap e l’Under/Over dovrebbero rimanere i mercati preferiti dai giocatori (in particolare, gli ultimi due hanno grande successo in Asia), ed è atteso anche un notevole interesse sui prodotti Bet Builder (che consentono di combinare più esiti della stessa partita in una singola puntata), già in forte crescita nei mercati europei a partire dagli scorsi Mondiali di Qatar 2022. Inoltre, è previsto che anche i mercati di previsione attirino un’attività considerevole durante il torneo.

Sportradar, partner ufficiale Integrity della Fifa (ruolo che ricopre dal 2017, lo scorso marzo l’accordo è stato rinnovato fino al 2031), nonché membro della Fifa Integrity Task Force, metterà in campo la sua UFDS AI (Universal Fraud Detection System AI), ovvero il suo sistema di rilevamento di attività irregolari basato sull’Intelligenza Artificiale. Un sistema che è stato sviluppato utilizzando oltre 20 anni di intelligence su scommesse e manipolazioni, analizza dati globali su quote e mercati, informazioni a livello di singolo account e indicatori storici per identificare non solo il tradizionale match-fixing ma anche forme più sofisticate di manipolazione delle partite, inclusa l'attività che si verifica nei mercati derivati.

Ancora in tema di integrità della competizione, una componente chiave è lo Sportradar Integrity Exchange (SIE), ovvero una piattaforma in cui operatori e stakeholder di tutto il mondo condividono attivamente informazioni su attività di scommesse sospette. In caso di schemi insoliti e sospetti, i membri di questa piattaforma possono scambiare rapidamente elementi di intelligence e approfondimenti operativi a supporto del monitoraggio e delle indagini. Questa combinazione di monitoraggio, impiego dell’IA e cooperazione con scambio di intelligence fornisce alla Fifa il quadro di integrità più completo attualmente impiegato nello sport.

Andreas Krannich, EVP Integrity Services di Sportradar, ha dichiarato che “i Mondiali 2026 genereranno livelli senza precedenti di attività di scommesse a livello globale, e proteggere l'integrità della competizione richiede un approccio davvero moderno. Combinando monitoraggio basato sull'IA, competenza umana e intelligence dalla nostra rete globale di operatori, stiamo offrendo il quadro per l'integrità più completo mai impiegato per un grande torneo calcistico”.

“Sul fronte della prevenzione e del contrasto alle varie forme di illeciti sportivi, un contributo importante arriva proprio dall’Italia – ha aggiunto Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar –. Qui abbiamo creato e valorizzato un modello basato su tre fondamentali linee di azione: la formazione e l’informazione dedicata ai calciatori delle prime squadre e dei settori giovanili, tra cui anche tanti calciatori e campioni che scenderanno in campo con la maglia delle varie nazionali in questo campionato del Mondo; il monitoraggio rigoroso e continuo di tutte le competizioni; la collaborazione con le istituzioni sportive e lo scambio continuo di informazioni in tempo reale, con le autorità pubbliche competenti e con i concessionari delle scommesse, il cui contributo è fondamentale per contenere e ridurre il più possibile i rischi. Un modello apprezzato e riconosciuto a livello internazionale, che si consolida e rafforza sempre di più e che premia l’esperienza italiana”, ha concluso.