La Corea del Sud di Son e Kim risponde al Messico: sconfitta la Repubblica Ceca

Grazie ai gol di In-Beom e Hyeon-Gyu , la Corea del Sud batte 2-1 la Repubblica Ceca . Di Krejci il momentaneo vantaggio ceco. Con questa vittoria, la nazionale di Son e Kim risponde al Messico raggiungendo i padroni di casa al primo posto del gruppo A dopo la prima giornata dei Mondiali.

La resistenza della Repubblica Ceca

E' la Corea a prendere in mano il gioco nel primo tempo. Come da copione, la formazione di Koubek non si scopre e resta bassa, aspettando l'occasione giusta per colpire in ripartenza. Al 13' primo spunto di Son, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Poco dopo ci prova Kang-in Lee dalla distanza, in quella che è l'occasione più importante dei primi 45': Kovar vola e intercetta. La Repubblica Ceca si fa vedere soprattutto nella parte centrale del primo tempo, ma al 39' è ancora Son a fare paura, con una conclusione che termina di poco a lato. La ripresa si apre con un doppio brivido per i cechi, salvati nuovamente da Kovar che interviene prima su Hwuang e successivamente sul tentativo di ribattuta di Lee Jae-sung. Nuova occasione per la Corea del Sud al 56'. Jae-sung riceve al limite e trova Son di prima all'ingresso in area: Kovar è nuovamente provvidenziale sull'ex Tottenham.

La rimonta della Corea del Sud

Il gol della Repubblica Ceca arriva al 59', nel momento meno atteso. Coufal batte una rimessa laterale lunghissima, il pallone arriva in area di rigore dove Krejci mette in rete con uno stacco vincente. Il vantaggio dura però pochi minuti, perché al 67' arriva l'1-1. Kang-in è bravissimo a trovare in verticale Hwang In-beom, che entra in area e, dopo una finta, batte Kovar. Sull'onda dell'entusiasmo ritrovato, la Corea del Sud chiude la rimonta all'80'. Hwang In-beom riceve sulla destra e crossa perfettamente per Oh Hyeon-gyu, bravissimo a inserirsi e battere Kovar con un perfetto tap-in.