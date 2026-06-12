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Un po' di Italia ai Mondiali: Mariani arbitrerà Arabia Saudita-Uruguay© FOTO SCHICCHI

Un po' di Italia ai Mondiali: Mariani arbitrerà Arabia Saudita-Uruguay

Il direttore di gara della sezione di Aprilia dirigerà la sfida insieme ai connazionali Bindoni e Tegoni
2 min
TagsMondialiMariani

Niente Italia al Mondiale, la ferita rimane ancora aperta ma purtroppo i tifosi si sono abituati a questa amarezza. Ma, anche senza gli Azzurri, al torneo in Nord America ci sarà un po' di Italia. Infatti la Fifa ha scelto ben quattro arbitri italiani per il Mondiale, e tre di loro saranno impegnati nei prossimi giorni nelle sfide dei gironi. Sono state rese note le designazioni arbitrali per i match numero 13, 14, 15 e 16 ed è stata confermata la presenza di una squadra arbitrale a forte trazione italiana.

Arabia Saudita-Uruguay affidata a Mariani: la squadra arbitrale

Per dirigere la sfida tra Arabia Saudita e Uruguay, valida per la fase a gironi nel raggruppamento H, è stato scelto Maurizio Mariani, appartenente alla sezione AIA di Aprilia. La sfida è in programma per martedì 16 giugno a mezzanotte al Miami Gardens. Si tratta dell'esordio dell'arbitro italiano nel palcoscenico più importante del mondo: Mariani aveva già arbitrato le partite di qualificazioni per il Mondiale nel 2021 e nel 2025, e anche la finale playoff nel 2026 tra Repubblica Ceca e Danimarca. Per Arabia Saudita-Uruguay, avrà al suo fianco avrà Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. A completare la squadra arbitrale ci saranno il canadese Drew Fischer, quarto ufficiale, e Micheal Bargwen, assistente arbitrale di riserva. Il quarto italiano al Mondiale è Marco Di Bello, che sarà impegnato al Var, ma non insieme ai suoi connazionali in questa partita.

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