Dove vedere Stati Uniti-Paraguay, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Dopo Messico e Canada, esordisce al Mondiale anche il terzo Paese ospitante, gli Stati Uniti . La squadra di Pochettino inizia il suo percorso con la sfida contro il Paraguay . Tante aspettative sugli statunitensi che stanno preparando il Mondiale in casa da parecchi anni. Negli anni il moviment calcistico negli Stati Uniti è cresciuto a dismisura e Pulisic e compagni vogliono entrare nell'elite del calcio mondiale.

Stati Uniti-Paraguay, l'orario

Stati Uniti-Paraguay andrà in scena nella notte tra venerdì 12 e sabato 13, alle ore 3 italiane al Los Angeles Stadium.

Dove vedere Stati Uniti-Paraguay in diretta tv

Stati Uniti-Paraguay sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Stati Uniti-Paraguay, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Come di consueto, accesso completamente "free" sul portale della Rai. Potrete seguire in diretta la sfida dei Mondiali 2026 attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.