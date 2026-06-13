Mondiali shock, ritrovato un cadavere vicino allo stadio dove si allena l'Iran

Notizia drammatica che arriva da Tijuana, in Messico. Nelle vicinanze del centro di allenamento della nazionale iraniana è stato infatti rinvenuto il corpo senza vita di una persona all’interno di un veicolo parcheggiato nei pressi dello Stadio Caliente, sede della preparazione della squadra asiatica. Secondo quanto riportato dai media locali, la scoperta è avvenuta nella mattinata di venerdì nel parcheggio di un supermercato situato di fronte all’impianto sportivo dove l’Iran sta ultimando i preparativi in vista dell’esordio nella Coppa del Mondo contro la Nuova Zelanda, in programma nella notte tra lunedì e martedì. Indagini in corso.

Corpo trovato in un’auto abbandonata

Le prime ricostruzioni parlano di una Toyota RAV4 grigia che sarebbe rimasta ferma nello stesso punto per almeno tre giorni. All’interno del veicolo è stato rinvenuto il cadavere di una persona, che secondo le testimonianze raccolte dalle autorità, si trovava in avanzato stato di decomposizione. L’area è stata immediatamente isolata dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’identità della vittima e le cause del decesso. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli né è stato reso noto se vi siano collegamenti con attività criminali. La scoperta ha inevitabilmente generato forte impressione nell’ambiente circostante al ritiro della selezione guidata da Amir Ghalenoei. Tuttavia l’episodio non avrebbe avuto ripercussioni dirette sulla preparazione della squadra, che continua ad allenarsi in vista della sfida inaugurale del proprio percorso mondiale.