Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 13 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mondiali shock, ritrovato un cadavere vicino allo stadio dove si allena l'Iran

Macabra scoperta nei pressi dell'impianto, dove la nazionale iraniana sta preparando l’esordio contro la Nuova Zelanda
2 min
TagsmondialeIran

Notizia drammatica che arriva da Tijuana, in Messico. Nelle vicinanze del centro di allenamento della nazionale iraniana è stato infatti rinvenuto il corpo senza vita di una persona all’interno di un veicolo parcheggiato nei pressi dello Stadio Caliente, sede della preparazione della squadra asiatica. Secondo quanto riportato dai media locali, la scoperta è avvenuta nella mattinata di venerdì nel parcheggio di un supermercato situato di fronte all’impianto sportivo dove l’Iran sta ultimando i preparativi in vista dell’esordio nella Coppa del Mondo contro la Nuova Zelanda, in programma nella notte tra lunedì e martedì. Indagini in corso.

Corpo trovato in un’auto abbandonata

Le prime ricostruzioni parlano di una Toyota RAV4 grigia che sarebbe rimasta ferma nello stesso punto per almeno tre giorni. All’interno del veicolo è stato rinvenuto il cadavere di una persona, che secondo le testimonianze raccolte dalle autorità, si trovava in avanzato stato di decomposizione. L’area è stata immediatamente isolata dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’identità della vittima e le cause del decesso. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli né è stato reso noto se vi siano collegamenti con attività criminali. La scoperta ha inevitabilmente generato forte impressione nell’ambiente circostante al ritiro della selezione guidata da Amir Ghalenoei. Tuttavia l’episodio non avrebbe avuto ripercussioni dirette sulla preparazione della squadra, che continua ad allenarsi in vista della sfida inaugurale del proprio percorso mondiale.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Dove vedere Brasile-MaroccoDove vedere Qatar-Svizzera

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS