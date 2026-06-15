Il mistero del Var Evans prima della Germania: cos'era quel gesto? La Fifa avvia un'indagine

La Fifa avrebbe avviato un’indagine su un gesto compiuto dall’arbitro al Var Shaun Evans, prima del 7-1 tra Germania e Curaçao. Le telecamere lo avevano inquadrato nella Var Room mentre univa pollice e indice con la mano capovolta. «Il gesto assomiglia all’ok simbolo di supremazia bianca negli ambienti dell’estrema destra globale», ha dichiarato in una nota Fare, partner di lunga data di Fifa e Uefa per monitorare cori, bandiere e simboli razzisti e discriminatori durante le partite internazionali, che ne ha richiesto la rimozione dalla competizione.

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