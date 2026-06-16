Al Amri illude l'Arabia Saudita, Araujo salva l'Uruguay: Bielsa inizia soffrendo

Per poco non l'ha rifatto di nuovo. Dopo il colpo del 2022 contro l'Argentina, l'Arabia Saudita stupisce ancora all'esordio dei Mondiali: questa volta a rischiare di cadere è stato l'Uruguay di Bielsa, colto di sorpresa dall'ex Roma Saud e compagni, che solo nel finale è riuscito a trovare il pareggio. Aggressiva e ben organizzata tatticamente, l'Arabia Saudita ha colpito con merito nel finale di primo tempo con Al Amri, che poco prima aveva visto la rete negata da una grande parata dell'ex Lazio Muslera. Nella ripresa tanta sofferenza e la reazione d'orgoglio dei sudamericani, il palo sul tiro di Ugarte, gli ottimi interventi del portiere Al Owais e alla fine il giusto pareggio di Araujo.