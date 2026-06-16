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martedì 16 giugno 2026
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Al Amri illude l'Arabia Saudita, Araujo salva l'Uruguay: Bielsa inizia soffrendo© EPA

Al Amri illude l'Arabia Saudita, Araujo salva l'Uruguay: Bielsa inizia soffrendo

Dopo il colpo del 2022 contro l'Argentina, sorpresa sfiorata all'esordio dei Mondiali 2026
Daniele Liberati
1 min
TagsMondiali 2026ArabiaUruguay

Per poco non l'ha rifatto di nuovo. Dopo il colpo del 2022 contro l'Argentina, l'Arabia Saudita stupisce ancora all'esordio dei Mondiali: questa volta a rischiare di cadere è stato l'Uruguay di Bielsa, colto di sorpresa dall'ex Roma Saud e compagni, che solo nel finale è riuscito a trovare il pareggio. Aggressiva e ben organizzata tatticamente, l'Arabia Saudita ha colpito con merito nel finale di primo tempo con Al Amri, che poco prima aveva visto la rete negata da una grande parata dell'ex Lazio Muslera. Nella ripresa tanta sofferenza e la reazione d'orgoglio dei sudamericani, il palo sul tiro di Ugarte, gli ottimi interventi del portiere Al Owais e alla fine il giusto pareggio di Araujo.

Il gruppo H inizia con due pareggi

Grazie anche al clamoroso pareggio della Spagna contro Capo Verde, dopo la prima giornata la nazionale del ct greco Donis si ritrova con un punto in classifica insieme alle altre tre squadre del gruppo H. A Miami anche un po' d'Italia con la buona prestazione di Mariani, che ha diretto la sfida insieme ai connazionali Bindoni e Tegoni.

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