Perché (quasi) tutti i calciatori dei Mondiali 2026 indossano scarpe rosa

C'è un dettaglio impossibile da ignorare in questi Mondiali 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico . Ai piedi di attaccanti, difensori e portieri spiccano scarpe rosa, fucsia e fluorescenti che dominano il terreno di gioco. La domanda è diventata virale tra tifosi e addetti ai lavori: si sono messi tutti d'accordo? In realtà no. La risposta va cercata lontano dagli stadi e affonda le sue radici nel mondo della moda. Già mesi prima del torneo, il Pantone Color Institute aveva individuato diverse tonalità di rosa tra i colori protagonisti della Primavera-Estate 2026. Nomi come Tea Rose, Maranth Pink e il più acceso Tickled Pink hanno conquistato passerelle, collezioni e campagne pubblicitarie. I grandi marchi sportivi, che progettano le proprie linee con anni di anticipo, hanno semplicemente intercettato la stessa tendenza . Così Nike, Adidas, Puma e New Balance, pur lavorando in maniera indipendente, sono arrivate a una conclusione sorprendentemente simile: il rosa è il colore del momento.

Il segreto dietro le scarpe rosa dei Mondiali 2026

La scelta non è soltanto estetica. Dietro il boom delle scarpe rosa c'è una ragione molto più pratica: la visibilità. Il contrasto tra il fucsia e il verde del prato rende le calzature immediatamente riconoscibili nelle riprese televisive, nelle fotografie e soprattutto nei contenuti che popolano i social network. In un calcio sempre più consumato attraverso smartphone e highlights, distinguersi è diventato fondamentale. Non è un caso che quasi tutti i brand abbiano lanciato collezioni dedicate al Mondiale con la stessa identità cromatica. Nike ha presentato il "Breakout Pack", Adidas il "Road to Glory Pack", Puma lo "Showtime Pack" e New Balance il "Pure Ambition Pack". Nomi diversi, tecnologie differenti, ma un elemento in comune: il rosa acceso. Vent'anni fa una scarpa fucsia era simbolo di ribellione e personalità. Modelli come le prime Nike Mercurial indossate da giocatori appariscenti servivano a distinguersi dalla massa. Oggi la situazione si è completamente ribaltata: il rosa non è più l'eccezione bensì la regola.

Moda, trend e identità: il colore che racconta il 2026

Esiste però una terza spiegazione. Le aziende che producono scarpe sportive si affidano alle stesse società di analisi delle tendenze che guidano il mondo della moda. Tra queste c'è WGSN, una delle agenzie più influenti del settore, che già nel 2024 aveva indicato il "fucsia shock" come uno dei colori dominanti per il 2026. Considerando che lo sviluppo di una scarpa da calcio può richiedere oltre due anni tra progettazione, test e produzione, i designer avevano già pianificato questa invasione cromatica molto tempo prima del fischio di inizio della Coppa del Mondo. Dunque, le scarpe dei Mondiali 2026 non stanno creando una tendenza: la stanno semplicemente riflettendo. Visibilità, marketing, moda ed espressione personale si sono incontrati nello stesso punto. E il risultato è sotto gli occhi di tutti. Come il Jabulani nel 2010 o l'immagine di Messi con la Coppa nel 2022, anche il Mondiale 2026 rischia di essere ricordato per un simbolo ben preciso: un mare di scarpe rosa che corre sui campi.