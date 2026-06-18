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Mondiali 2026, Mbappé è il marcatore preferito dagli scommettitori nella prima giornata
Secondo i dati raccolti da Sportradar Haaland è il favorito per la Scarpa d'Oro
Erling Haaland, Kylian Mbappé e Lionel Messi sono andati tutti a segno nelle loro prime partite giocate al Mondiale ma, secondo i dati raccolti da Sportradar, il 27enne francese si è confermato il calciatore più popolare tra gli appassionati di calcio a livello globale.
L'azienda gestisce flussi di scommesse per oltre 250 operatori in tutto il mondo, offrendo un osservatorio privilegiato sul coinvolgimento dei tifosi e sulle preferenze degli scommettitori. Analizzando le centinaia di migliaia di scommesse elaborate da Sportradar sui marcatori di Francia-Senegal, Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria, Mbappé è stato scelto nel 29% delle giocate. Nel corso della serata gli scommettitori hanno quindi preferito le qualità realizzative dell'attaccante francese a quelle di Haaland, su cui ha puntato il 16% dei giocatori. Messi si è invece fermato al 10%.
"Stiamo registrando livelli molto elevati di coinvolgimento su Mbappé in tutti i nostri mercati dedicati ai giocatori, un chiaro segnale della sua qualità e della sua popolarità tra i tifosi di tutto il mondo", ha dichiarato Daren Lury, Head of Risk Management di Sportradar. "Sulla base dell'attività di scommessa che stiamo osservando, Mbappé è in un'ottima posizione per competere per il titolo di capocannoniere del torneo, riconoscimento che aveva già conquistato quattro anni fa".
Al momento della rilevazione, tuttavia, i risultati delle gare inaugurali del torneo non hanno modificato in modo significativo le preferenze degli scommettitori per il vincitore della Scarpa d'Oro. In questo caso, Erling Haaland guida la classifica con il 21% delle scommesse elaborate da Sportradar, seguito da Kylian Mbappé con il 15%, mentre Lionel Messi si attesta al 4%.
L'azienda gestisce flussi di scommesse per oltre 250 operatori in tutto il mondo, offrendo un osservatorio privilegiato sul coinvolgimento dei tifosi e sulle preferenze degli scommettitori. Analizzando le centinaia di migliaia di scommesse elaborate da Sportradar sui marcatori di Francia-Senegal, Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria, Mbappé è stato scelto nel 29% delle giocate. Nel corso della serata gli scommettitori hanno quindi preferito le qualità realizzative dell'attaccante francese a quelle di Haaland, su cui ha puntato il 16% dei giocatori. Messi si è invece fermato al 10%.
"Stiamo registrando livelli molto elevati di coinvolgimento su Mbappé in tutti i nostri mercati dedicati ai giocatori, un chiaro segnale della sua qualità e della sua popolarità tra i tifosi di tutto il mondo", ha dichiarato Daren Lury, Head of Risk Management di Sportradar. "Sulla base dell'attività di scommessa che stiamo osservando, Mbappé è in un'ottima posizione per competere per il titolo di capocannoniere del torneo, riconoscimento che aveva già conquistato quattro anni fa".
Al momento della rilevazione, tuttavia, i risultati delle gare inaugurali del torneo non hanno modificato in modo significativo le preferenze degli scommettitori per il vincitore della Scarpa d'Oro. In questo caso, Erling Haaland guida la classifica con il 21% delle scommesse elaborate da Sportradar, seguito da Kylian Mbappé con il 15%, mentre Lionel Messi si attesta al 4%.
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