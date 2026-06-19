Canada, tripletta David e goleada al Qatar: ma l'infortunio terribile di Ismael Kone trasforma la festa in un incubo

Doveva essere una festa per il Canada , invece la partita con il Qatar vinta 6-0 si è trasformata all’improvviso in un incubo per l’infortunio gravissimo subito da Ismael Kone. Al 52’ il centrocampista del Sassuolo va giù dopo un duro contrasto con Madibo e le immagini sono terribili. L’autore del fallo capisce subito la gravità di quello che ha fatto, si mette le mani nei capelli e scoppia a piangere. Koné si tiene con una mano la tibia sinistra, che è scomposta e in una posizione innaturale.

I suoi compagni fanno capannello intorno a lui e la regia non manda mai le immagini del brutto fallo. Qualcuno si allontana perché la scena è troppo cruenta. Jonathan David, fino a quel momento protagonista di un sogno con una doppietta realizzata, non trattiene le lacrime. La gioia anche per lui è durata poco, spazzata via dalla preoccupazione per il suo compagno di squadra.

Koné uscito in barella

Koné è uscito in barella, cosciente, ha salutato il pubblico dello stadio di Vancouver che lo applaudiva, ha abbracciato il ct Marsch e Lopetegui. Madibo è stato espulso dopo una revisione al Var - inizialmente l’arbitro aveva estratto il giallo - e ha lasciato il Qatar in nove. Al 64’ è arrivato il poker di Saliba che subito ha dedicato il gol a Koné, mostrando la sua maglietta. Il Canada ha firmato altri due gol. A chiudere i giochi è stato ancora Jonathan David, che è diventato così il secondo giocatore della Juve a firmare una tripletta ai Mondiali dopo Paolo Rossi nell'82. Anche lui ha dedicato un pensiero a Koné nell'esultanza. Per l'attaccante bianconero questi sono i primi tre gol al Mondiale, arrivati dopo le dure critiche ricevute per il deludente esordio con la Svizzera.

La tripletta di David e la dedica a Koné

L’atmosfera ormai comunque era cambiata. I padroni di casa con questa prestazione salgono in testa alla classifica con la Svizzera, mentre il Qatar di Lopetegui dopo il primo storico punto conquistato all’esordio con la Svizzera rimedia una figuraccia. Adesso comunque l’unica cosa che conta è capire l’entità dell’infortunio di Koné, che sicuramente è molto grave. A Vancouver c'era davvero poca voglia di festeggiare, anzi ci sono stati momenti di tensione con i giocatori e lo staff del Qatar e una lite accesa tra i ct Lopetegui e Marsch. Poi i giocatori del Canada si sono riuniti tutti in cerchio, per dedicare la loro prima vittoria in un Mondiale e i sedicesimi ormai in tasca a Ismael Kone.