Un gol lampo di Saibari condanna McTominay: il Marocco di El Aynaoui batte la Scozia
Non basta un finale tutto cuore con McTominay protagonista alla Scozia per evitare la sconfitta contro il Marocco. A decidere la sfida al Gillette Stadium di Foxborough è un gol di Saibari arrivato all'alba della sfida, dopo soli due minuti. Una fiammata che ha regalato una gioia meritata alla Nazionale africana che ha meritato il successo grazie ad un primo tempo giocato su grandi ritmi. Per la Scozia resta il rammarico di non aver concretizzato le poche ma ghiotte occasioni arrivate nel finale del match sui piedi di McTominay.
Primo tempo, in campo c'è il dominio del Marocco
Sotto gli occhi di Pep Guardiola, presente in tribuna, l’inizio del Marocco è di quelli veri e importanti. La Scozia accusa l’aggressività e la velocità di manovra degli avversari che passano al primo tentativo. Lo schema è di quelli facili facili: Brahim Diaz lancia Saibari che approfitta della dormita della retroguardia scozzese: diagonale fotonico sotto l’incrocio e Marocco già avanti di un gol. Il dominio africano dura ancora per un quarto d’ora con la Scozia incapace di prendere contromisure adeguate. Poi piano piano McTominay e compagni mettono piede nella metà campo avversaria ma di occasioni da gol nemmeno a parlarne. Dall’altra parte il Marocco continua il suo show con Saibari, Hakimi e El Aynaoui ad un passo dal raddoppio. La Scozia arranca e vede il cooling time come un’ancora di salvezza ma il problema è il centrocampo del Marocco che spadroneggia con quel fenomeno di Bouaddi a dettar tempi e fare ordine. E poi lì davanti con i guizzi di Brahim Diaz, gli inserimenti di El Aynaoui, Mazraoui e Hakimi e un Saibari a tratti davvero imprendibile. La Scozia soffre, resta all’angolo, incassa ma non crolla e addirittura va vicina al colpaccio in chiusura di primo tempo con un tentativo fuori misura del granata Adams.