Almiron copre la bocca durante una discussione e viene espulso: scatta la nuova regola in Turchia-Paraguay

Una prima volta storica: Miguel Almiron è stato espulso per aver nascosto la bocca a un avversario durante Turchia - Paraguay . Il paraguaiano è quindi diventato il primo giocatore punito ai Mondiali 2026 per aver violato la nuova regola che vieta ai giocatori di coprirsi la bocca durante una discussione. È stato costretto a lasciare la sua squadra in dieci uomini contro la Turchia durante i minuti di recupero del primo tempo.

La regola applicata per la prima volta

L'episodio è arrivato al 48' del primo tempo. L'arbitro Barton inizialmente aveva fischiato fallo a favore dei sudamericani. Pochi istanti dopo, però, il direttore di gara salvadoregno è stato richiamato dal Var e, dopo una rapida revisione del filmato, ha mostrato il cartellino rosso al centrocampista offensivo paraguaiano. I replay hanno mostrato Almiron che si copriva la bocca con la mano durante una discussione com Muldur: questo gesto è ora punibile con un cartellino rosso secondo le nuove linee guida Fifa, un provvedimento adottato in seguito alla controversia scoppiata durante Benfica-Real Madrid tra Prestianni e Vinicius.