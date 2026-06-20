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Biglietti gratis con la casa prenotata per i Mondiali: ecco come funziona l'iniziativa di AirBnb© EPA

Biglietti gratis con la casa prenotata per i Mondiali: ecco come funziona l'iniziativa di AirBnb

Alcuni host nelle 16 città ospitanti stanno regalando tagliandi per le partite agli ospiti che soggiornano nelle loro abitazioni. Sono oltre 1.300 i biglietti disponibili, inclusi in soggiorni selezionati, a partire da 385 dollari a notte, dalla fase a gironi fino all’attesissima finale di New York/New Jersey
2 min
TagsMondiali 2026calcio

Casa e biglietto in tasca per i Mondiali di calcio 2026: alcuni host di AirBnb nelle 16 città ospitanti stanno regalando tagliandi per le partite agli ospiti che soggiornano nelle loro case. Sono oltre 1.300 i biglietti disponibili, inclusi in soggiorni selezionati, a partire da 385 dollari a notte, dalla fase a gironi fino all’attesissima finale di New York/New Jersey.

"Gli host non si limitano a offrire un alloggio: aiutano gli ospiti a vivere una destinazione in modo autentico", afferma Dave Stephenson, Chief Business Officer di Airbnb. "Per la Coppa del Mondo, alcuni di loro stanno rendendo questa esperienza ancora più speciale, regalando a tifosi e appassionati tutta l'emozione della competizione calcistica più attesa di sempre".

I soggiorni con biglietti inclusi sono già disponibili per la fase a gironi e gli ottavi di finale. Man mano che la competizione entra nel vivo, nuove opportunità di prenotazione si apriranno partita dopo partita:

Ottavi di finale - dal 18 giugno (Philadelphia, Houston, New York/New Jersey, Mexico City, Dallas e Seattle)

Quarti di finale - dal 1° luglio (Boston, Los Angeles, Miami e Kansas City)

Semifinali - dal 9 luglio (Dallas e Atlanta)

Finale - dal 16 luglio (New York/New Jersey)

Per prenotare è sufficiente cercare un alloggio nelle città ospitanti durante le date delle partite: gli annunci partecipanti sono facilmente riconoscibili dall'icona a forma di pallone nella pagina dell'annuncio. I biglietti sono inclusi per tutti gli ospiti della prenotazione, fino a un massimo di 6 persone, e dopo la conferma del soggiorno gli host condivideranno le informazioni necessarie per accedervi.

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