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Curaçao fa la storia: primo storico punto, con l'Ecuador è 0-0© EPA

Curaçao fa la storia: primo storico punto, con l'Ecuador è 0-0

Room para tutto e arriva un risultato forse a sorpresa con un dato mai visto prima
1 min

Impresa del Curaçao, che ferma sullo 0-0 l'Ecuador nella gara valida per la seconda giornata del Girone E dei Mondiali. Nonostante il forcing dell'Ecuador, la nazionale allenata da Advocaat è riuscita a mantenere la porta inviolata, anche grazie alle strepitose parate di Room. Primo storico punto per Curaçao e grandissima festa in tutto il Paese.

Il record di Curaçao

Per far capire quando la prestazione di Room sia stata di altissimo livello, basti pensare che le parate sono state 15 ed è solo la seconda miglior prestazione mondiale di sempre. A Kansas City, quindi, lo stato più piccolo che abbia mai partecipato a una coppa del mondo scrive la storia della competizione e a fine partita balla e canta in campo. I sette gol incassati dalla Germania sono già un ricordo.

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