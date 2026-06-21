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domenica 21 giugno 2026
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De Laurentiis in tribuna per Belgio-Iran: il presidente del Napoli tifa De Bruyne e Lukaku

Il numero uno del club azzurro è presente Al SoFi Stadium di Los Angeles per una sfida speciale: tutti i dettagli
2 min
TagsnapoliIranBelgio

Non si può parlare di una sorpresa a Los Angeles. Aurelio De Laurentiis, come da programma, si è presentato al SoFi Stadium per vedere dal vivo Belgio-Iran. "Al SoFi Stadium di Los Angeles per Belgio-Iran. Grande spettacolo!", ha scritto il presidente del Napoli sui social. Avava già assistito a Svizzera-Bosnia, ma Belgio-Iran è una partita che gli permetterà di osservare con attenzione due calciatori fondamentali per il progetto Napoli: De Bruyne e Lukaku, entrambi titolari per la seconda giornata del girone.  

De Laurentiis e il futuro del Napoli 

De Laurentiis, che li segue personalmente, vuole capire da vicino in che condizioni arrivano a questo appuntamento e cosa potranno dal Napoli del futuro sia De Bruyne e Lukaku. Il presidente, che a Los Angels è di casa, ha in agenda a breve un altro appuntamento importante in Italia: il 6 luglio, a bordo della Msc World Europa, sarà presentata la maglia celebrativa per il Centenario del Napoli.

Un evento che arriverà dopo la parentesi americana e proietterà il club verso la nuova stagione. Nel frattempo, De Laurentiis continua a vivere il calcio a 360 gradi, mescolando vacanza, scouting e passione per il Napoli .

 

 

 

 

 

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