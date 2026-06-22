Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Disastro Uruguay, Capo Verde sogna: gol storici di Pina e Varela, Bielsa ora rischia

Non bastano le reti di Araujo e Canobbio: la nazionale sudamericana pareggia ancora e sarà costretta a giocarsi la qualificazione contro la Spagna
Daniele Liberati
2 min
TagsMondiali 2026UruguayCapo Verde

Dopo lo storico pareggio contro la Spagna, gli indimenticabili due gol all'Uruguay: Capo Verde continua il suo bellissimo Mondiale sorprendendo ancora. Contro la nazionale di Bielsa, la squadra africana passa addirittura in vantaggio al 21' del primo tempo: Pina con un destro potente su punizione approfitta di una barriera posizionata malissimo e sorprende Muslera tra l'entusiasmo e l'incredulità di compagni e tifosi.

Varela fa impazzire Capo Verde, l'Uruguay ora rischia

Il sogno dura ventitre minuti, fino al pareggio di Araujo con un colpo di testa in tuffo. La partita sembra finire lì, perché Capo Verde accusa il colpo e l'Uruguay raddoppia subito dopo con Canobbio. Nonostante la maggiore esperienza dei sudamericani e un tasso tecnico sicuramente differente, però, Capo Verde non si arrende e al 16' della ripresa trova un incredibile pareggio: una sequenza di orrori difensivi, che si concludono con un'uscita senza senso di Muslera, regalano a Varela l'occasione per firmare un epico e meritato 2-2. Un punto che consente alla nazionale africana di sognare addirittura il passaggio del turno, mentre Bielsa, dopo il deludente pareggio al debutto contro l'Arabia Saudita, aggiunge una cocente delusione in attesa della sfida decisiva contro Yamal e compagni.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Uruguay-Capo Verde, tabellino e statistiche

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS