Dopo lo storico pareggio contro la Spagna , gli indimenticabili due gol all' Uruguay : Capo Verde continua il suo bellissimo Mondiale sorprendendo ancora. Contro la nazionale di Bielsa , la squadra africana passa addirittura in vantaggio al 21' del primo tempo: Pina con un destro potente su punizione approfitta di una barriera posizionata malissimo e sorprende Muslera tra l'entusiasmo e l'incredulità di compagni e tifosi.

Varela fa impazzire Capo Verde, l'Uruguay ora rischia

Il sogno dura ventitre minuti, fino al pareggio di Araujo con un colpo di testa in tuffo. La partita sembra finire lì, perché Capo Verde accusa il colpo e l'Uruguay raddoppia subito dopo con Canobbio. Nonostante la maggiore esperienza dei sudamericani e un tasso tecnico sicuramente differente, però, Capo Verde non si arrende e al 16' della ripresa trova un incredibile pareggio: una sequenza di orrori difensivi, che si concludono con un'uscita senza senso di Muslera, regalano a Varela l'occasione per firmare un epico e meritato 2-2. Un punto che consente alla nazionale africana di sognare addirittura il passaggio del turno, mentre Bielsa, dopo il deludente pareggio al debutto contro l'Arabia Saudita, aggiunge una cocente delusione in attesa della sfida decisiva contro Yamal e compagni.