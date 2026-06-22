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lunedì 22 giugno 2026
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La beffa dello stadio che ospiterà la finale mondiale: il Metlife votato come il peggiore di tutti!

Un'astronave senza creatività, lontana da tutto: i sondaggi bocciano l'impianto di New York e premiano quello di Atlanta
1 min
TagsmetlifeNew YorkStadio

Un’astronave progettata senza creatività e scaricata nel mezzo di un parcheggio, lontano da tutto e difficile da raggiungere. Il MetLife Stadium, che ospiterà la finale, è stato votato come il peggiore del Mondiale.

Ad Atlanta l'impianto più bello

Già bocciato dai giocatori della NFL in vari sondaggi, è stato individuato come il peggiore del torneo da The Atletic. Il titolo di impianto più bello spetta invece al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, una struttura imponente che si trova nel centro città, quindi facilmente raggiungibile.

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