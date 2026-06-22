La beffa dello stadio che ospiterà la finale mondiale: il Metlife votato come il peggiore di tutti!
Un’astronave progettata senza creatività e scaricata nel mezzo di un parcheggio, lontano da tutto e difficile da raggiungere. Il MetLife Stadium, che ospiterà la finale, è stato votato come il peggiore del Mondiale.
Ad Atlanta l'impianto più bello
Già bocciato dai giocatori della NFL in vari sondaggi, è stato individuato come il peggiore del torneo da The Atletic. Il titolo di impianto più bello spetta invece al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, una struttura imponente che si trova nel centro città, quindi facilmente raggiungibile.