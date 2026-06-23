Dopo i quattro gol rifilati all'Iraq al debutto, la Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal nella partita del gruppo I dei Mondiali di calcio 2026, che si è giocata a New York. Le reti sono state realizzate dal giocatore del Torino Pedersen al '42, e da Haaland al '47 e al '57 per gli scandinavi, da Sarr al '52 e al '90+2 per gli africani. Con questo risultato la Norvegia si è qualificata ai sedicesimi di finale e adesso si giocherà con la Francia il primato nel girone nello scontro diretto all'ultima giornata. Un'altra doppietta per Haaland, che sale così a quota quattro reti in due partite.

L'errore di Koulibaly e il gol di Pedersen

La Norvegia parte in modo aggressivo in apertura di match: al 3', su un calcio d'angolo battuto da Ødegaard, Ajer sfiora il vantaggio incornando di testa, ma Mendy si supera con un grande riflesso. Dopo un quarto d'ora di sofferenza, il Senegal prova a uscire dal guscio e si rende pericoloso con Jackson, che calcia due volte verso la porta di Nyland senza però inquadrare lo specchio. La Norvegia riprende in mano il pallino del gioco e sblocca il risultato al 43': Koulibaly commette un grave errore regalando il pallone all'esterno del Torino, che scippa l'ex difensore del Napoli e batte Mendy nell'uno contro uno. Nel finale di frazione il Senegal sbanda ancora, ma Haaland non punisce la squadra di Thiaw colpendo un palo a porta vuota da posizione defilata.

Haaland scatenato, doppietta

In apertura di ripresa arriva il raddoppio norvegese: Pape Gueye perde palla a centrocampo e gli scandinavi si scatenano in contropiede. Ødegaard serve Haaland, che questa volta non perdona e mette dentro il 2-0 al 47'. La risposta del Senegal è immediata e accorcia le distanze al 53' con Ismaïla Sarr, servito in area da una bella intuizione di Idrissa Gueye.La Norvegia non si fa intimorire dalla reazione senegalese e si riporta subito a +2: dopo una situazione di confusione nell'area della formazione di Thiaw, Berg mette ordine e serve Haaland, che batte Mendy da pochi passi per il 3-1 al 58'. Nel finale il centravanti del Manchester City cerca la tripletta, ma il Senegal regge e accorcia nuovamente le distanze in pieno recupero, ancora con Sarr. La Norvegia però non trema e blinda il 3-2, conquistando la seconda vittoria in due giornate.