Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 23 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Doppietta di un super Haaland: la Norvegia va ai sedicesimi e sfida la Francia per il primato nel girone

I norvegesi si prendono il primo posto nel girone insieme ai transalpini in attesa dello scontro diretto
3 min

Dopo i quattro gol rifilati all'Iraq al debutto, la Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal nella partita del gruppo I dei Mondiali di calcio 2026, che si è giocata a New York. Le reti sono state realizzate dal giocatore del Torino Pedersen al '42, e da Haaland al '47 e al '57 per gli scandinavi, da Sarr al '52 e al '90+2 per gli africani. Con questo risultato la Norvegia si è qualificata ai sedicesimi di finale e adesso si giocherà con la Francia il primato nel girone nello scontro diretto all'ultima giornata. Un'altra doppietta per Haaland, che sale così a quota quattro reti in due partite. 

L'errore di Koulibaly e il gol di Pedersen

La Norvegia parte in modo aggressivo in apertura di match: al 3', su un calcio d'angolo battuto da Ødegaard, Ajer sfiora il vantaggio incornando di testa, ma Mendy si supera con un grande riflesso. Dopo un quarto d'ora di sofferenza, il Senegal prova a uscire dal guscio e si rende pericoloso con Jackson, che calcia due volte verso la porta di Nyland senza però inquadrare lo specchio. La Norvegia riprende in mano il pallino del gioco e sblocca il risultato al 43': Koulibaly commette un grave errore regalando il pallone all'esterno del Torino, che scippa l'ex difensore del Napoli e batte Mendy nell'uno contro uno. Nel finale di frazione il Senegal sbanda ancora, ma Haaland non punisce la squadra di Thiaw colpendo un palo a porta vuota da posizione defilata.

Haaland scatenato, doppietta

In apertura di ripresa arriva il raddoppio norvegese: Pape Gueye perde palla a centrocampo e gli scandinavi si scatenano in contropiede. Ødegaard serve Haaland, che questa volta non perdona e mette dentro il 2-0 al 47'. La risposta del Senegal è immediata e accorcia le distanze al 53' con Ismaïla Sarr, servito in area da una bella intuizione di Idrissa Gueye.La Norvegia non si fa intimorire dalla reazione senegalese e si riporta subito a +2: dopo una situazione di confusione nell'area della formazione di Thiaw, Berg mette ordine e serve Haaland, che batte Mendy da pochi passi per il 3-1 al 58'. Nel finale il centravanti del Manchester City cerca la tripletta, ma il Senegal regge e accorcia nuovamente le distanze in pieno recupero, ancora con Sarr. La Norvegia però non trema e blinda il 3-2, conquistando la seconda vittoria in due giornate.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Norvegia-Senegal

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS