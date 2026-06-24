Meno urli, più ti ascolto

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Regola numero uno: poche ma appropriate parole, non dimenticate che lo spettatore vede la partita come voi. Regola numero due: non alzate la voce, siete in casa d’altri. Regola numero tre: lo spettatore accende la tv per vedere la partita e non per sentire voi. C’erano anche altre raccomandazioni nel vademecum del telecronista che la Rai distribuì negli anni 70 – “usare parole semplici”, “non esagerare nelle divagazioni durante la partita”<
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