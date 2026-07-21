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martedì 21 luglio 2026
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La polvere del Mondiale

Tanto rumore per cosa? Dopo 104 partite il Mondiale più grasso della storia ci ha rifilato un’eredità che sa di polvere d’archivio
Roberto Beccantini
1 min
TagsMondiali 2026Spagna

Tanto rumore per cosa? Dopo 104 partite il Mondiale più grasso della storia ci ha rifilato un’eredità che sa di polvere d’archivio, anche se in uno dei suoi romanzi, «Amuleto», Roberto Bolaño ammonisce: «Auxilio, lascia in pace quelle carte, guarda che la polvere è sempre andata d’accordo con la letteratura». Nel dettaglio, i cacciatori di braccetti «relazionali» e gli

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