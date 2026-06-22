Messi fa ancora la storia: è il miglior marcatore di sempre ai Mondiali
Lionel Messi dimentica il rigore sbagliato e punisce Alexander Schlager al minuto 39 di Argentina-Austria, realizzando il suo quarto gol in questa edizione del torneo e diventando ufficialmente il miglior marcatore della storia dei Mondiali. Rete numero 17 in una Coppa del Mondo per la Pulce.
Messi miglior marcatore della storia dei Mondiali: gol storico contro in Argentina-Austria
Messi tocca quota 17 gol ai Mondiali, alla sua sesta partecipazione, superando un'icona della nazionale tedesca come Miroslav Klose, fermo a 16 reti. 121esimo gol in 201 partite con l'Albiceleste per il numero 10, il 942esimo realizzato in carriera. Numeri straordinari per un fuoriclasse senza tempo, capace di rialzare la testa dopo il penalty fallito al 9' della prima frazione di gioco. All'alba dell'intervallo, poi, inizia l'azione, fa partire il contropiede dell'Argentina, sfrutta il velo di Almada e infila in controtempo l'incolpevole Schlager. 1-0 per la formazione di Scaloni, che vuole chiudere subito il discorso qualificazione. E con un Messi così, sembra tutto più facile. Anche a 38 anni.