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martedì 21 luglio 2026
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Perché Leo Messi non è Diego Maradona

Il giocatore più forte del calcio moderno non ha avuto la personalità di assistere e animare una squadra sotto perenne attacco
Mimmo Carratelli
1 min
TagsargentinaMondiali 2026Messi
Argentina

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La pulce è là, seduto sull’erba falsa del MetLife, in lontananza i grattacieli di New York, seduto, ma non afflitto, abbattuto, devastato, solo assente. Sento nell’aria una nota romantica e straziante di Astor Piazzolla, la sua dolente fisarmonica. Nella finale che ha deciso il Mondiale americano, alla compagnia degli strenui difensori argentini, i guerrieri dell’ultimo tango, i muchachos di un sogno impossibile, la porta di Dibu Martinez, l&rs

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