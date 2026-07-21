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La pulce è là, seduto sull’erba falsa del MetLife, in lontananza i grattacieli di New York, seduto, ma non afflitto, abbattuto, devastato, solo assente. Sento nell’aria una nota romantica e straziante di Astor Piazzolla, la sua dolente fisarmonica. Nella finale che ha deciso il Mondiale americano, alla compagnia degli strenui difensori argentini, i guerrieri dell’ultimo tango, i muchachos di un sogno impossibile, la porta di Dibu Martinez, l&rs
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