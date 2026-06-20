Ancelotti in ansia per Raphinha: il comunicato ufficiale del Brasile 

Il Brasile di Ancelotti festeggia la prima vittoria al Mondiale contro Haiti ma la gioia non può essere totale perché preoccupa l'infortunio di Raphinha . L'attaccante del Barcellona ha già iniziato le cure mediche dopo aver avvertito dolore "al muscolo della parte posteriore della coscia destra", secondo quanto riportato dalla federcalcio brasiliana al termine della sfida nella notte italiana. "L'attaccante ha sentito una fitta al bicipite femorale destro durante il primo tempo della partita contro Haiti. Il giocatore ha già iniziato le cure e verrà rivalutato".

Le parole di Ancelotti su Raphinha dopo la partita contro Haiti

Carlo Ancelotti aveva specificato in conferenza stampa che l'esterno del Barcellona aveva lasciato il campo a causa di un fastidio ai muscoli posteriori della coscia. "Raphinha verrà valutato domani, per ora non abbiamo un'idea precisa di cosa sia successo al suo bicipite femorale", ha detto il tecnico italiano. Il numero 11 della nazionale brasiliana ha lasciato il campo del Lincoln Financial Field con un'espressione abbattuta e preoccupata, mentre alcuni compagni di squadra si avvicinavano per incoraggiarlo. Al suo posto è entrato il giovanissimo Rayan del Bournemouth.