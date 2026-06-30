Ancelotti risolve problemi

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Il Brasile va avanti, ma sarebbe più giusto dire che avanti ci va soprattutto Ancelotti. Breve chiacchierata per telefono, durante l’intervallo, con un collega amico di Carletto. Il Giappone sta vincendo 1-0. “Oh, stanno sbagliando tutto, vanno a uno all&rsqu
Sblocca tutta l'intervista esclusiva
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS