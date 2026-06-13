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Mbappé promette di "suonare il flauto" se segnerà contro il Senegal: ecco per chi sarà la sua nuova esultanza © APS

Mbappé promette di "suonare il flauto" se segnerà contro il Senegal: ecco per chi sarà la sua nuova esultanza

L'attaccante del ct Deschamps immagina un nuovo festeggiamento ai Mondiali nel caso in cui dovesse siglare un gol al debutto
2 min
TagsFranciaMondiali 2026Mbappé
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La Francia è attesa dall'esordio ai Mondiali contro il Senegal il prossimo 16 giugno. E Mbappé già sogna il gol al debutto e un'esultanza nuova. Infatti, come promesso al conduttore James Corden in una puntata registrata nelle scorse settimane nella sua 'auto del karaoke', il fuoriclasse del Real Madrid ha preso in considerazione l'idea di rivedere leggermente la sua nota esultanza con le braccia incrociate.

Mbappé e la nuova esultanza ai Mondiali

Il Senegal spera ovviamente di no, ma se Mbappé dovesse siglare la rete (o le reti) all'esordio potrebbe stupire tutti e abbinare alle braccia incrociate anche un altro insolito festeggiamento, simulando di suonare il flauto. In un segmento diffuso nelle ultime ore da Fox Sports, in particolare si vede che, durante la chiaccierata per 'Carpool Karaoke', Corden passa un flauto a Mbappé chiedendogli di suonare qualche nota. "Ho perso tutto", scherza poi l'attaccante, consapevole che le prime note non erano perfette. In seguito, il suono migliora e allora Corden gli suggerisce la nuova esultanza. "Lo farò per te", gli dice il francese. Ora bisognerà capire se manterrà la promessa.

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