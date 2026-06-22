Francia-Iraq sospesa per fulmini: cosa dice il regolamento in caso di maltempo ai Mondiali
"Cercate riparo e aspettate che cessi l'attività elettrica". Sembra l'allarme di un film di fantascienza e invece è il "lightning protocol", la procedura in uso durante i mondiali di calcio in caso di nubifragio con fulmini. Non era ancora accaduto, è successo nella notte di lunedì durante la sfida tra Francia e Iran. Siamo a Philadelphia e il primo tempo del match valevole per il gruppo I scorre via senza particolari allarmi. Mbappé segna al 13' il suo terzo gol al Mondiale, poi intorno al 35' si scatena un nubifragio senza precedenti. Un quarto d'ora di partita giocata sotto un'acquazzone che addirittura fa saltare per pochi secondi il collegamento tv. Le squadre vanno negli spogliatoi ma non rientrano all'orario previsto. Scatta l'allarme fulmini, si attiva il protocollo della Fifa.
Cosa succede in caso di maltempo?
Le regole del National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) sono chiare e si riassumono in tre punti: 1) la partita viene interrotta per almeno 30 minuti in caso di fulmini rilevati entro 8 miglia (12,8 chilometri) dallo stadio; 2) Tutti i giocatori devono lasciare immediatamente il campo e i tifosi cercare rifugio al coperto; 3) il countdown dei 30 minuti riparte daccapo dopo il rilevamento di nuovi fulmini. Non esiste un limite di tempo prestabilito per l'annullamento della partita. La Fifa ha il potere di valutare caso per caso.
Il precedente di Chelsea-Benfica al Mondiale per Club
La memoria di tutti torna ad un precedente relativamente recente avvenuto al Mondiale per Club dello scorso anno Chelsea e Benfica. La sfida, valevole per gli ottavi di finale, entrò nella storia come il primo match sospeso per fulmini: a soli quattro minuti dal 90' un'allerta elettrica forza lo stop della gara. La sospensione dura quasi due ore. La partita, poi finita ai supplementari - 4-1 per i Blues -, è durata complessivamente quattro ore e mezza. Un record storico.