Francia-Iraq sospesa per fulmini: cosa dice il regolamento in caso di maltempo ai Mondiali

"Cercate riparo e aspettate che cessi l'attività elettrica". Sembra l'allarme di un film di fantascienza e invece è il "lightning protocol", la procedura in uso durante i mondiali di calcio in caso di nubifragio con fulmini. Non era ancora accaduto, è successo nella notte di lunedì durante la sfida tra Francia e Iran. Siamo a Philadelphia e il primo tempo del match valevole per il gruppo I scorre via senza particolari allarmi. Mbappé segna al 13' il suo terzo gol al Mondiale, poi intorno al 35' si scatena un nubifragio senza precedenti. Un quarto d'ora di partita giocata sotto un'acquazzone che addirittura fa saltare per pochi secondi il collegamento tv. Le squadre vanno negli spogliatoi ma non rientrano all'orario previsto. Scatta l'allarme fulmini, si attiva il protocollo della Fifa.