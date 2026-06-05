Giappone costretto a cambiare due volte la sede degli allenamenti prima del Mondiale: il motivo

Mondiali, problemi con i campi di allenamento per il Giappone

Come riportato dai media giapponesi, i "Samurai Blu" avrebbero dovuto inizialmente lavorare sul campo del Tigres de Monterrey, ma le forti piogge delle ultime settimane hanno compromesso la qualità del terreno. La squadra si è quindi trasferita in una struttura universitaria, ritenuta però anch'essa non adeguata alle esigenze del gruppo. Alla fine la federazione ha deciso di spostare gli allenamenti presso il centro sportivo del CF Monterrey, considerato più idoneo per preparare al meglio l'appuntamento mondiale.

"Vogliamo garantire una preparazione ottimale"

A spiegare la situazione è stato il direttore tecnico della federazione giapponese, Masakuni Yamamoto: "È a causa del maltempo, non possiamo farci nulla. Vogliamo garantire una preparazione ottimale". La nazionale asiatica lascerà il Messico martedì per raggiungere Nashville, negli Stati Uniti, dove proseguirà il proprio ritiro pre-Mondiale. Sullo stato dell'organizzazione, Yamamoto ha aggiunto: "Ci è stato detto che i preparativi stanno procedendo senza intoppi". Il Giappone è inserito nel Gruppo F e farà il proprio debutto il 14 giugno contro l'Olanda. Successivamente affronterà Tunisia e Svezia nella fase a gironi.