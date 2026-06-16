I tifosi dell'Iran tra tifo, proteste e bandiere proibite: come hanno vissuto la partita

Le tribune dello stadio SoFi di Inglewood sono colorate di sporadiche magliette azzurro scuro dei kiwi e di quelle più numerose dei tifosi iraniani - che si dividono tra chi ha il simbolo islamista e chi il leone pre-rivoluzionario sul campo bianco, che sulla carta era stato vietato dalla Fifa su richiesta delle federazione iraniana. C'è da registrare anche, fuori dallo stadio, la protesta delle vittime della diaspora. Alla fine sugli spalti dello stadio si è sentito il tifo dei tifosi ma anche fischi.