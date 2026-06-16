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martedì 16 giugno 2026
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Altro che resort: Portogallo tradito dal meteo. Fuga dalla spiaggia per Ronaldo e compagni © EPA

Altro che resort: Portogallo tradito dal meteo. Fuga dalla spiaggia per Ronaldo e compagni 

Imprevisto per la nazionale lusitana, fermata dal maltempo: salta anche l'allenamento in vista della partita con il Congo
Andrea De Pauli
2 min
TagsPortogalloRonaldo
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Le bizze del meteo guastano la giornata del Portogallo. Approfittando di qualche ora libera concessa dal ct Martinez, un folto gruppo di giocatori capeggiati da Bernardo Silva, Cancelo e Joao Felix si è riversato sulla spiaggia di Palm Beach, prossima al lussuoso resort in cui alloggia la comitiva lusitana, con l’idea di un piacevole bagno rigenerante. Il piano, però, è sfumato a causa dell’apparizione di una inopportuna tempesta elettrica. I calciatori sono stati evacuati, in fretta e furia, dalle forze dell’ordine, accorse in massa per sgomberare la battigia. È stato Matheus Nunes a rispondere alle critiche per la visita alla spiaggia: "Non influirà in alcun modo su di noi. Abbiamo avuto una lunga stagione, siamo tutti preparati e le due settimane in Portogallo ci hanno aiutato a migliorare. Lo dimostreremo". 

Allenamento saltato

Nelle ore successive, le cose non sono migliorate per Cristiano Ronaldo e compagni, visto che è saltata anche la prevista seduta di allenamento, in vista del debutto con la Repubblica del Congo che si celebrerà, domani, a Houston. Anche in questo caso, a sconvolgere i programmi è stato il maltempo. Uno spaventoso acquazzone ha costretto i portoghesi a una repentina fuga sul pullman, dove sono rimasti in attesa per diverso tempo, nella speranza che la situazione meteo si placasse. Una volta preso atto che che il contesto non mutava, Martinez non ha potuto far altro che ordinare il rientro in hotel. 

 

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