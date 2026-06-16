Altro che resort: Portogallo tradito dal meteo. Fuga dalla spiaggia per Ronaldo e compagni 

Le bizze del meteo guastano la giornata del Portogallo. Approfittando di qualche ora libera concessa dal ct Martinez, un folto gruppo di giocatori capeggiati da Bernardo Silva, Cancelo e Joao Felix si è riversato sulla spiaggia di Palm Beach, prossima al lussuoso resort in cui alloggia la comitiva lusitana, con l’idea di un piacevole bagno rigenerante. Il piano, però, è sfumato a causa dell’apparizione di una inopportuna tempesta elettrica. I calciatori sono stati evacuati, in fretta e furia, dalle forze dell’ordine, accorse in massa per sgomberare la battigia. È stato Matheus Nunes a rispondere alle critiche per la visita alla spiaggia: "Non influirà in alcun modo su di noi. Abbiamo avuto una lunga stagione, siamo tutti preparati e le due settimane in Portogallo ci hanno aiutato a migliorare. Lo dimostreremo".