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Allarme Scozia, problema per McTominay prima dell'esordio con Haiti: costretto a viaggiare da solo

Mal di stomaco per il centrocampista del Napoli: direzione Boston, la nazionale avrebbe previsto un viaggio separato per lui
2 min
TagsScoziaMcTominayMondiali 2026
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Problemi per la Scozia in vista dell'esordio Mondiale contro Haiti. Il centrocampista del Napoli Scott McTominay è stato costretto a saltare l'allenamento di ieri a causa di un mal di stomaco, facendo scattare l'allarme all'interno del ritiro della nazionale scozzese. Il 29enne non ha intenzione di saltare il match, se lo staff medico gli darà l'ok per scendere in campo.

 

Scozia, mal di stomaco per McTominay: la scelta della nazionale

La Scozia, che sarà impegnata nella notte tra il 13 e il 14 giugno a Foxborough contro Haiti, avrebbe scelto di organizzare un viaggio separato per McTominay, affiancandogli soltanto un medico nel percorso verso Boston. A riportarlo è la Bbc. Il giocatore del Napoli, autore di 15 gol in 70 presenze in nazionale, vuole fare di tutto per esserci in occasione della prima apparizione in questo Mondiale, conquistato anche grazie alle sue straordinarie giocate. L'ex United, peraltro, è andato a segno anche nella vittoria per 4-0 della Scozia contro la Bolivia, messa a referto lo scorso sabato. "Speriamo che il problema non si diffonda. Incrociamo le dita affinché Scott stia bene. Sono sicuro che sarà disponibile", ha detto ieri il compagno di squadra Kenny McLean.

 

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