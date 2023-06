ROMA - Il presidente della Fifa Gianni Infantino, si è congratulato sui social con i campioni del Mondo dell'Uruguay dopo il Mondiale under 20, ma ha avuto anche belle parole per l'Italia, ko in finale proprio contro gli uruguagi. Ecco il messaggio: "Mi spiace per l'Italia e per la sconfitta nella finale, ma dovete esser fieri della vostra performance al Mondiale di calcio Under 20 disputato in Argentina".