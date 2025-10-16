Assurdo ai Mondiali U20: il Marocco vola in finale schierando tre portieri contro la Francia!

VALPARAISIO (Cile) - Impresa del Marocco, che batte la Francia e raggiunge u na storica finale nei Mondiali Under 20 in Cile . La formazione africana, che si è imposta 5-4 ai rigori nella semifinale contro i transalpini, ha sorpreso anche per la scelta di schierare nello stesso match tutti e tre i portieri a disposizione. Inizialmente è stato messo in campo il titolare Yanis Benchaouch , autore di grandi parate dopo il vantaggio marocchino grazie all'autorete di Olmeta al 32', ma poi battuto al 59' da Michal, che ha messo la firma sul pareggio francese.

Il cambio prima dei calci di rigore

Al 64' un infortunio a una gamba ha costretto Benchaouch a lasciare il campo a Ibrahim Gomis, portiere dell’Olympique Marsiglia, che ha mantenuto la porta inviolata fino ai supplementari. Pochi istanti prima del fischio conclusivo del match, in vista dei calci di rigore, il ct marocchino Ouahbi ha deciso di schierare il terzo portiere Abdelhakim Mesbahi. La scelta ha pagato perché prima l'estremo difensore ha ipnotizzato Beyuku, che ha calciato sul palo il pallone del secondo rigore, poi, dopo il pareggio francese maturato per l'errore di Hamony, ha parato il penalty decisivo di N’Guessan, nella serie a oltranza, regalando al Marocco la prima finale mondiale della sua storia nella categoria. Nell'ultimo atto del Mondiale Under 20, in programma domenica prossima, la nazionale africana affronterà l'Argentina, che ha battuto 1-0 la Colombia in semifinale.