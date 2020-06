Moviola Lazio-Fiorentina: Fabbri inadeguato

Tanti episodi per Fabbri, internazionale dal 2019, eppure non riesce proprio a rubare l’occhio, ad essere convincente. Tecnico rivedibile, spesso lascia andare, poi fischia moltissimo. Male il disciplinare: Bastos è da arancione (non prende il pallone, per fortuna di Ghezzal neanche l’avversario), Parolo era da doppio giallo, rischia pure Radu, il VAR gli segnala la gomitata di Vlahovic. Inadeguato.

Lazio di nuovo in corsa! Immobile e Luis Alberto stendono la Fiorentina

L'episodio del rigore per la Lazio

Il contatto fra Dragowski e Caicedo (ingenuo l’uno, bravo l’altro) c’è, difficile non dare un rigore così e difficile anche che il VAR (c’era Mazzoleni) possa intervenire. C’era stato un precedente intervento, sempre su Caicedo, nel primo tempo: Ceccherini ingenuo, tutte e due le braccia sulle spalle dell’attaccante, in area, ha rischiato davvero il rigore. Contrasto Luis Alberto-Dalbert, il pallone schizza sulla pancia (e sul braccio destro) di Badelj: non punibile (braccio vicino al corpo). E’ più punibile il contatto deliberato fra Pezzella e Milinkovic, il viola si salva perché Jony non ha ancora battuto la punizione (pallone non in gioco).