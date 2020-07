Inter-Bologna, male Pairetto. Napoli-Roma, è tornato Rocchi

Inter-Bologna 2-1: PAIRETTO 4,5

Male Pairetto, anche al di là degli episodi specifici: nonostante due rossi (uno figlio dell’altro, però), 6 ammoniti e ben 28 falli fischiati, non è riuscito a controllare la partia, e la sua ineffabilità sulla protesta (giustificata) di Soriano sentita nel vuoto generale («Che scarso»; ma come cantava Caterina Caselli?) in realtà ha permesso a tutti di ascoltare anche tante altre proteste (addirittura una bestemmia) sulle quali però non è stato altrettanto intransigente.

ESPULSI Soriano subisce fallo da Gagliardini (lo trattiene) e non lo commette (infatti subito dopo tocca il pallone), Pairetto fischia fallo, il rossoblù protesta e gli dice «Che scarso!», un’onta. E’ chiaro che quando poi Bastoni fa ostacolo con la gamba destra a Juwara (contatto col piede destro del rossoblù), il secondo giallo è inevitabile.

RIGORE OK Non era difficile cogliere il rigore dato all’Inter: Dijks affonda la gamba sinistra e c’è un contatto sulla destra del nerazzurro. Ok la parata di Skorupski.

DISCIPLINARE Male: ad inizio gara grazia Brozovic (gli dice bene che tocca il pallone, altrimenti era da rosso, visto che ha il piede a martello), Sansone, Denswil e Candreva. Sì, basta!

Emozione Zaniolo: in campo a sei mesi dall'infortunio con un nuovo look

Napoli-Roma 2-1: ROCCHI 6.5

Non difficilissima la partita di Rocchi, che pure sembra tornato quello deciso e attento prima dello stop per il Covid-19: è alle ultime gare, ma se le fa tutte così, chiuderà come conviene ad un arbitro degno della sua levatura.

MAI RIGORE Veretout interviene alla disperata su Milik, prendendo nettamente prima il pallone: l’intervento era rischioso perché da dietro. Dall’altra parte, si lamenta Dzeko per una trattenuta di Manolas alle sue spalle: davvero leggera per connotarla come punibile. Ancora: tiro di Mertens, Fazio respinge con la pancia e non col braccio sinistro.

BUONO, NON BUONO E’ regolare la rete realizzata da Callejon, in linea con Spinazzola sul cross di Mario Rui. Annullato gol a Di Lorenzo: offside sul cross di Mertens, è oltre Ibañez.

DISCIPLINARE Corretti i cartellini gialli per Demme (su Mkhitaryan), Pellegrini (su Mario Rui dopo aver preso il pallone), Koulibaly (la cui scivolata ostacola Mkhitaryan), Mancini (duro su Insigne), Veretout (su Mertens), Cristante (su Lozano).

Muriel trascina l'Atalanta e inventa una nuova esultanza

Cagliari-Atalanta 0-1: LA PENNA 6

Concreta la partita del romano La Penna, resta - quella sul gol di Simeone - una decisione che per chi ama il calcio (come gli stessi arbitri) lascia perplessi e dubbiosi. Si è sempre molto attenti a salvaguardare lo spettacolo (e i gol, ossessione della Fifa) e poi si cancella un capolavoro per un pallone che struscia su una mano che è già praticamente al corpo. Per chi ama la legge, resta la (magra) consolazione del “dura lex, sed lex”. Ma le perplessità restano. Giusto il rosso per Carboni, qui c’è il pelo nell’uovo.

ANNULLATO Spiovente verso l’area dell’Atalanta, Caldara colpisce il pallone di testa, davanti a lui Simeone: il braccio destro è vicino al corpo, la mano già quasi attaccata alla pancia, il pallone arriva proprio lì, sfiora la mano (e quanti replay per stabilirlo, con immagini che da angolazioni diverse danno percezioni diverse), tanto che La Penna convalida, poi Mariani lo richiama all’OFR.

DIRETTO? Espulso per doppio giallo Carboni, dunque la sostanza non cambia: però, prima di venir placcato, Malinovski ha il possesso del pallone, è davanti all’avversario, poteva starci pure il rosso diretto.

Parma-Fiorentina 1-2: ABISSO 4.5

Brutta partita per Abisso, mai sicuro nelle decisioni, con due chiamate all’OFR (e probabilmente non sarebbero state le uniche, evidentemente nel VOR Doveri ha avuto clemenza), la bellezza di 36 falli fischiati e 9 cartellini gialli, con un rosso per il vice di D’Aversa, Tarozzi, eppure quasi mai in controllo. Gli sfuggono tante piccole cose, restano diversi dubbi.

DA RIGORE Gagliolo frana su Venuti che gli era andato via, il rigore è senza discussioni, ci sarebbero sul cartellino (che non è arrivato), poteva starci il giallo (considerarlo intervento genuino, insomma...).

COL VAR Colpo di testa di German Pezzella, Darmian salta all’indietro ma ha la “colpa” di perdere il controllo del braccio sinistro, pallone lì, rigore più facile a darsi che a spiegare. C’è un contatto precedente (rivisto pure questo all’OFR) di Ribery su Iacoponi, considerato di gioco.

CON VAR/2 German Pezzella allaga il braccio sinistro sulla faccia di Kucka in area, se ne accorgono al VAR e richiamano Abisso ancora al monitor, ecco un altro rigore.

DUBBIO Cross di Giuseppe Pezzella, in area corpo a corpo fra Ceccherini (in ritardo) e Kucka, che è davanti ma sbraccia un po’ . Mah....

Sampdoria-Spal 3-0: GIACOMELLI 5.5

Un passo indietro per Giacomelli (verrebbe da dire, più vicina ai suoi standard) dopo l’exploit a Genova e Milano. Manca un calcio di rigore anche abbastanza netto, molto distratto al VAR l’internazionale Guida che non gli segnala nulla. Chiude la sua partita (la terza su quattro da quando è ripartito il campionato) con 30 falli e 2 ammoniti.

DA PENALTY Con il punteggio ancora sull’1-0, In attesa di un cross, dalla parte opposta Augello è in ritardo su Murgia, lo bracca e lo colpisce sulla gamba destra (che finisce la sua corsa sulla sinistra), spingendolo anche leggermente, in maniera furba, con il braccio sinistro. Giacomelli non se ne accorge, eppure attende l’ok dal VOR per riprendere, evidente che lo abbiano rivisto. Non con le dovute attenzioni, però, visto che manca l’OFR (la revisione sul campo).

Udinese-Genoa 2-2: ORSATO 6

Eppure il designatore Nicola Rizzoli (rimasto, con Damato in C, l’ultimo internazionale fra i responsabili delle Commissioni Nazionali, ormai le scelte appartengono ad altri ragionamenti) aveva optato per la garanzia, spedendo per la delicata sfida in chiave salvezza l’internazionale Orsato, il nostro arbitro (con Manganelli e Giallatini come assistenti, non c’è motivo per non confermare le scelte anche a giugno 2021) agli Europei rinviati per il Coronavirus. Non vede, Orsato, un rigore netto in pieno recupero, anche abbastanza chiaro, per fortuna c’è il VAR (Nasca).

NETTO Zeegelaar cerca di colpire il pallone, trova solo la caviglia destra di Biraschi che lo anticipa sul pallone: penalty netto, infatti Orsato all’OFR ci mette pochissimo a decidere.

Brescia-Verona 2-0: Piccinini 6.5

Tredicesima stagionale per Piccinini, non ci sono situazioni complicate. Ok i due gol di Papetti (stacco pulito di testa) e Donnarumma. L’arbitro chiude con 24 falli fischiati e 4 cartellini gialli.

DISCIPLINARE Lineare la gestione disciplinare della partita, mai cattiva: ammoniti Martelli (su Faraoni in ripartenza), Papetti (dopo un buon vantaggio), Di Carmine (su Papetti) e Spalek.