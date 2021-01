Abisso che tonfo: voto 4,5. Su Sottil lo stesso rigore di… Zlatan!

Non sufficiente la partita di Abisso, al di là dell’episodio del rigore dato (leggero ma era impossibile non darlo) ma soprattutto quello non dato (clamoroso!). Sbaglia valutazione tecniche e disciplinari (ma il doppio giallo a Saelemaekers c’è), metro di giudizio discutibile e rivedibile. Il VAR (Massa) partecipa agli errori.

Errore Sottil brucia Brahim Diaz che s’arrangia, i due si tengono entrambi (uno per la maglietta, l’altro piega il gomito a tenere la mano sinistra), poi c’è un contatto fra le gambe con Sottil in vantaggio. Brutto scivolone, anche per il VAR.