Moviola Serie A: con l'Inter Sturaro da rosso. Lazio, rigore netto

Parte bene la stagione di Marini, “scoperto” lo scorso anno dopo la riunificazione: Rocchi (in tribuna, di ritorno da Frosinone per la prima dei cadetti) ci aveva visto giusto. Un solo errore, certificato poco dopo da Ballardini: l’intervento di Sturaro era più rosso che giallo (che è arrivato puntualmente). Marini chiude il debutto stagionale in A (la 10ª in carriera) con 25 falli (buona media) e tre gialli (il primo dopo appena un minuto, per far capire l’aria che tira).

Da rosso

Sturaro entra in salto, lateralmente, su Barella, che stava andando in slalom, con la gamba di richiamo lo colpisce pure sul destro. Intervento brutto. Marini lo grazia con il giallo, poteva starci il rosso. Ballardini capisce l’aria che tira e dopo 7 minuti lo sostituisce.

Offside

Annullati due gol all’Inter per fuorigioco, corretti: è in offside Perisic (oltre Criscito) al momento del passaggio di Brozovic, è ancora Perisic in off side sul tocco di Sensi, prima di servire il pallone per la rete di Çalhanoglu.

Regolare

Ok la rete di Skriniar: non c’è fallo su Biraschi, che indietreggia per ostacolare l’avversario, mentre lo slovacco ha già saltato molto alto.

Rischio rigore

Rischia Cambiaso quando spinge a due mani Skriniar sulla schiena: se fosse arrivato il rigore...

VAR: Valeri 6

Lavoro solo sul controllo.