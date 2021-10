Moviola Serie A: Guida bene, ma il caso-Reina...Marinelli grazia Danilo e Casale

Atalanta-Lazio: Guida non delude. Ma il caso-Reina meritava cautela. Voto 6,5 Torna in A dopo oltre un mese (dal derby di Roma, non bene) l’internazionale Guida, 40 anni, da allora solo una B (Perugia-Brescia) a metà ottobre. Non l’ha diretta male, anzi: poteva essere un rischio lasciare solo alla ramanzina il fallo di Acerbi su Ilicic, così come risolvere solo con le parole il “muso duro” fra Luis Alberto e Freuler, però alla fine ha avuto ragione lui e non è poco. Mancano episodi specifici nelle due aree, l’ha chiusa con 4 ammoniti e 26 falli fischiati. Forse, se appunto gli si può fare, la gestione del caso-Reina.

Colpito Probabilmente Reina ha colto l’occasione per far trascorrere qualche secondo, ma la sua porta era fatta oggetto di lancio di oggetti da parte della curva dell’Atalanta. Immagini chiarissime, Reina sta raccogliendo (ad esempio) un rotolo di nastro isolante nero (lanciato non fa proprio benissimo). Dopo essere stato ammonito, il portiere della Lazio viene colpito da un oggetto circolare (sembra una moneta). Insomma, forse l’ammonizione poteva risparmiarsela. Regolare Regolare la rete realizzata dalla Lazio al momento del lancio di Cataldi che ha pesato Immobile, l’attaccante della Nazionale era tenuto in gioco da Lovato e Demiral, successivamente tutto regolare sul tiro di Immobile e la respinta di Musso che ha favorito la rete di Pedro. VAR: Aureliano 6 Nulla che lo riguardasse da vicino.

Verona-Juve: Marinelli grazia Danilo e Casale. Morata, no rigore. Voto 5 Due chiavi di lettura per Marinelli, che Rocchi ripropone ad una settimana dal caso-Atalanta (le critiche di Gasperini dopo il rosso): ha guizzi da arbitro di peso, si perde sotto il profilo della personalità. Perché non estrarre subito il secondo giallo a Danilo che ti manda palesemente a quel paese (e c’è l’aggravante)? Perché non fare secondo giallo per Casale (e Tudor lo fa al posto suo, sostituendolo)? Sette ammoniti e 30 falli fischiati fotografano la sua partita dal punto di vista dei numeri. Graziati Danilo stende Caprari netto in ripartenza, giallo estratto subito, il bianconero alza il braccio destro e manda a quel paese l’arbitro (non sappiamo se anche a parole). Sarebbe da secondo giallo, immediato. L’aggravante: Marinelli lo capisce e se ne accorge, gli corre anche dietro. A quel punto il provvedimento sarebbe inevitabile. Lo stesso trattamento riserva a Casale: già ammonito, dà un calcione col sinistro sulla pancia di Dybala, Tudor fiuta l’andazzo e lo cambia. Annullato Caprari su Arthur prima che Simeone segni: annullato, giusto il fallo (ma c’è una leggera spinta di Danilo). No rigore Faraoni è in vantaggio su Kulusevski, gli sta davanti: corretto non dare rigore. Günter anticipa d’un soffio Morata: rischioso ma pulito, anche qui no penalty. VAR: Valeri 6 Si limita a tanti silent check.