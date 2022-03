Inter-Salernitana, la moviola: Marinelli senza problemi, il Var salva un gol

MILANO - Prima direzione dell’arbitro Marinelli in Serie A in una partita della Salernitana , nonché prima volta a San Siro . Nessun cenno dalla sala Var - dove c’è Chiffi - in occasione dell’1-0: Mazzocchi tiene in gioco Lautaro sull’assist di Barella .

GIALLI SUBITO: Mano al cartellino due volte nei primi dieci minuti, per governare l’anticipo del venerdì sera. Darmian abbatte Kastanos al limite dell’area interista, poi sul fallo di Mousset sullo stesso esterno viene applicato un identico metro di giudizio. In precedenza, intervento pulito di Brozovic in area (c’è qualche timida protesta della Salernitana) evitando l’impatto falloso con Mousset. Regola del vantaggio e poi giallo: Marinelli fa completare l’azione alla Salernitana prima di ammonire De Vrij - per l’entrata su Djuric - ma qualche dubbio sul provvedimento resta in chiusura di primo tempo.

NO RIGORE Sul quinto gol dell’Inter inizialmente si alza la bandierina dell’assistente Tolfo, ma Dzeko - servito da Dumfries - non è in fuorigioco (men che meno l’olandese che parte dalla propria metà campo) e l’intervento di Chiffi porta alla successiva convalida. Radovanovic sbilancia Gagliardini in area, nel finale, ma l’entità del contatto non viene giudicata da rigore.

VOTO 6

VAR: Chiffi 6 Nulla di particolare su cui mettere il timbro. Comunque permette a Marinelli di convalidare, com’è giusto, la seconda rete di Dzeko [...]